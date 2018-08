Αγρίεψε ο Μήτρογλου και «απάντησε» με tweet για τη… μεταγραφή του!

Tα τελευταία 24ωρα φουντώνουν οι φήμες (σε Ιταλία, Τουρκία και Γαλλία) που θέλουν τον Κώστα Μήτρογλου να μετακομίζει και να πηγαίνει στην Τουρκία για λογαριασμό της Μπεσίκτας, με τη μορφή δανεισμού από την Μαρσέιγ.

Φαίνεται όμως πως τα μίντια που κυκλοφόρησαν τη συγκεκριμένη είδηση υπολόγιζαν χωρίς τον… ξενοδόχο, με τον 30χρονο στράικερ να κλείνει τα αυτιά τους στις σειρήνες και να ξεκαθαρίζει μέσω τοποθέτησης στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter πως μόνο η Μαρσέιγ υπάρχει στο μυαλό του.

“Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον και τα ευγενικά μηνύματα! Συνήθως δεν ασχολούμαι με το να σχολιάζω αβάσιμες φήμες και σενάρια,

Το μόνο πράγμα που είναι στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή είναι να πάρουμε τη νίκη απέναντι στη Νιμ και να έχουμε μία καλύτερη σεζόν σε σύγκριση με την περαμένη. Φόρτσα Ολιμπίκ Μαρσέιγ”, ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του “Μητρογκόλ”.

Thank you all for your interest and kind messages! I normally dont bother commenting on unsubstantiated rumors and scenarios. The only thing in my mind right now is winning at Nimes and having a better season this year than the last one! Forza #OM! 💪🔵 pic.twitter.com/qAvg3gDNAP

— Kostas Mitroglou (@kmitroglou) August 18, 2018