Τα δάκρυα του Τσάβι στο «αντίο» του Ινιέστα (vid)

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην αίθουσα “La Llotja” του “Καμπ Νόου”, μεταξύ των οποίων ήταν οι Σαμουέλ Ετό, Τσάβι, Σέρχιο Μπουσκέτς, Ζεράρ Πικέ, Τζόρντι Άλμπα, καθώς κι ο θρύλος του ισπανικού μπάσκετ, Πάου Γκασόλ.

Το κλίμα, όπως είναι λογικό, ήταν συγκινησιακό φορτισμένο, με τον Τσάβι να μην αντέχει και μετά το τέλος της ομιλίας του Ινιέστα να βάζει τα κλάματα, την ώρα που ολόκληρη η αίθουσα προσέφερε ένα μοναδικό standing ovation στον 34χρονο χαφ.

Xavi crying at the end of Iniesta’s speech. This is it. The Xaviniesta era is complete.

