Τα 94 γκολ του «μάγου» Ροναλντίνιο με την Μπαρσελόνα

Ο Βραζιλιάνος Ροναλντίνιο, ένας από τους τελευταίους πραγματικούς «αρτίστες» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ειδικά στην πενταετία του με τη φανέλα της Μπαρσελόνα (2003-08), έκλεισε σήμερα 38 χρόνια ζωής.

Οι Καταλανοί συγκέντρωσαν τα 94 τέρματα του «Μάγου» για λογαριασμό τους και μπορείτε να τα παρακολουθήσετε μέσω του ακόλουθου λινκ:

🎥 ⚽🇧🇷🤙 @10Ronaldinho scored 94 goals for Barça

To celebrate his 38th birthday 🎉🎉 you can watch them all again!

🔵🔴 #ForçaBarça

👇 https://t.co/3he7pW59vg

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 21, 2018