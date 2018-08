Συγκινητικό: ένα τυφλό αγόρι αναγνωρίζει τον Τόνι Κρόος (vid)

O μικρός Άρον από την Εσθονία έκανε ένα από τα όνειρά του πραγματικότητα το βράδυ της περασμένης Τετάρτης.

Με αφορμή την αναμέτρηση της Ρεάλ με την Ατλέτικο για το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, ο πιτσιρικάς βρέθηκε στο γήπεδο για να γνωρίσει από κοντά τον Γερμανό μέσο της «βασίλισσας».

Ο Άρον πήγε στα αποδυτήρια της «βασίλισσας» και, χρησιμοποιώντας την αφή του, κατάφερε να δει με έναν πολύ συγκινητικό τρόπο τον Κρόος.

Αρχικά οι δυο τους κάθονται δίπλα δίπλα σε έναν πάγκο και στη συνέχεια ο Άρον σηκώνεται, στέκεται μπροστά στον Γερμανό και με τα χέρια του τον αγγίζει.

Του κάνει ερωτήσεις: για τα μαλλιά του και το πρόσωπό του και έτσι φτιάχνει την εικόνα του…

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η UEFA:

This is so beautiful. Aron, a young blind boy from Estonia, wanted to touch the face of @realmadrid star @ToniKroos so that he could visualise him ❤️#SuperCup #EqualGame #Inclusion pic.twitter.com/iyGz0LRZ5H

— UEFA (@UEFA) August 15, 2018