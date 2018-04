Συγχαρητήρια Ρεάλ σε Μπαρτσελόνα για το double!

Μοιάζει τόσο… ξένο, αλλά είναι… τόσο απλό για το ποδόσφαιρο μακριά από τη χώρα μας.

Η Μπαρσελόνα κατέκτησε χθες το πρωτάθλημα Ισπανίας, πριν μια εβδομάδα πανηγύρισε το Κύπελλο και σήμερα η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχάρη την αιώνια αντίπαλό της για το double.

«Συγχαρητήρια στη Μπαρσελόνα για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο φέτος» αναφέρει στο μήνυμά της στα social media η «βασίλισσα» σε μία κίνηση Fair Play που στην ιβηρική χώρα είναι συνηθισμένη.

Υπενθυμίζεται πως την προσεχή Κυριακή οι Καταλανοί υποδέχονται τους Μαδριλένους στο «Καμπ Νου», σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, αλλά με τεράστιο γόητρο!

Congratulations to @FCBarcelona for winning LaLiga and the Copa del Rey this season.

— Real Madrid C.F.🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) April 30, 2018