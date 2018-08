Ρεάλ Μ.: Περιμένει τιμωρία για να ρίξει τη «βόμβα» της χρονιάς!

Κίνδυνος ενόψει για Παρί Σεν Ζερμέν; Το σίγουρο είναι πως οι άνθρωποι των πρωταθλητών Γαλλίας δεν αισθάνονται ιδιαίτερα καλά αυτές τις ημέρες, με τις φήμες να οργιάζουν για ενδεχόμενη τιμωρία που θα τους φέρει προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Όπου δυσάρεστη έκπληξη φέρτε στο μυαλό σας τον Κιλιάν Εμπαπέ που έκανε πράματα και θάματα με τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας στα γήπεδα της Ρωσίας πριν λίγο καιρό και που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να κατακτήσουν οι «μπλε» την κορυφή του κόσμου.

Βλέπετε, ναι μεν ο 19χρονος άσος έπαιξε πέρυσι στην Παρί, αλλά αυτό έγινε με τη μορφή δανεισμού από την Μονακό, με τους πρωτευουσιάνους να έχουν ήδη δαπανήσει 222.000.000 ευρώ για την εξαγορά της ρήτρας του Νεϊμάρ από την Μπαρσελόνα και να προσφεύγουν στη λύση του δανεισμού για τον Εμπαπέ.

Αυτό τους οδήγησε στο να βάλουν οψιόν υποχρεωτικής αγοράς του από τους Μονεγάσκους αυτό το καλοκαίρι έναντι 180.000.000 ευρώ, ποσό που πρέπει να βάλουν στα ταμεία της Μονακό μέσα στα επόμενα δύο 24ωρα αν θέλουν να ενεργοποιηθεί η περυσινή τους συμφωνία.

Πού έγγειται στο πρόβλημα; Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής «As», το Financial Fair Play είναι ένα «αγκάθι» που δεν αποκλείεται να «πληγώσει» άμεσα την Παρί, με την UEFA να ενδέχεται να βγάλει ετυμηγορία ακόμα και σήμερα και σε περίπτωση που θεωρηθεί ένοχη η γαλλική ομάδα για παράβαση των κανονισμών (μεγάλη διαφορά εσόδων-εξόδων) θα… πληρώσει.

Συγκεκριμένα, είναι πιθανό να ζητηθεί από τους ζάμπλουτους ιδιοκτήτες της να μειώσουν άμεσα τα χρέη της ομάδας κατά 250.000.000 ευρώ και σε μία τέτοια περίπτωση αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο μέσω μίας δαπανηρής πώλησης!

Με δεδομένο πως η Ρεάλ έχει πάψει να ενδιαφέρεται για τον Νεϊμάρ και αναζητάει διάδοχο του Κριστιάνο Ρονάλντο για την επίθεση, είναι δεδομένο πως αν η Παρί αποκτήσει «πρόβλημα», ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα επιχειρήσει να την απαλλάξει από αυτό, αποκτώντας τον Κιλιάν Εμπαπέ με ένα ποσό κοντά στα 200.000.000 ευρώ!

Την ίδια ώρα πάντως που η Ρεάλ περιμένει στη γωνία το… θήραμά της (Εμπαπέ), η καταλανική «Mundo Deportivo» δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία των Μαδριλένων, θεωρώντας πως η UEFA δεν θα εξετάσει τα τελευταία αποκτήματα της Παρί αλλά τη «δράση» της από το 2015 μέχρι το 2017, γεγονός που δεν θα την υποχρεώσει να πουλήσει πρωτοκλασάτο παίκτη της μέχρι το φινάλε των μεταγραφών…

Il #RealMadrid attende per oggi stesso la sentenza Uefa che penalizzi il #Psg obbligandolo a ridurre di circa 250 milioni di euro i suoi debiti. In questo caso sarebbe impossibile riscattare #Mbappè che diventerebbe l’obiettivo di Perez (#As) pic.twitter.com/vW90lPJSJE

— Giovanni Capuano (@capuanogio) August 24, 2018