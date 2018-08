Πρώτη στα πέναλτι τα τελευταία πέντε χρόνια η Ρεάλ (pic)

Η χθεσινή αποστολή της «Βασίλισσας» στην έδρα της Χιρόνα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς το σύνολο του Τζουλιέν Λοπετέγκι αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ κατάφερε να θριαμβεύσει επικρατώντας 4-1 κατακτώντας με ευκολία άλλους τρεις βαθμούς στην κούρσα ακόμη ενός πρωταθλήματος. Οι «Μερέγχες» φιλοδώρησαν με τέσσερα τέρματα την αντίπαλη εστία, δύο εκ οποίων προήλθαν από εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι των Σέρχιο Ράμος και Καρίμ Μπενζεμά.

Με τα στατιστικά να λένε πάντα την αλήθεια, η Ρεάλ Μαδρίτης με αυτά τα δύο πέναλτι ξεπερνά την Μπαρτσελόνα την τελευταία 5ετία φθάνοντας τα 42 συνολικά έναντι 40 των «Μπλαουγκράνα». Είναι σαφές πως αμφότερες είναι οι πιο «ευνοημένες» ομάδες της Λα Λιγκα, έτσι το συγκεκριμένο στατιστικό δεν λέει τίποτα. Εξάλλου μιλάμε για τις καλύτερες ομάδες ολόκληρης της Ευρώπης.

Sergio Ramos is the 2nd player in #LaLiga history to score in 15 consecutive seasons, joining Lionel Messi.

.@realmadrid converted 2 penalties in the game and now has the most PKs awarded in the last 5 La Liga seasons (42) surpassing Barcelona (40). pic.twitter.com/WlF8uaBXo5

