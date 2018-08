Η Ίντερ τα είχε βρει σε όλα και με τη Μπάγερν και με τον Αρτούρο Βιντάλ, αλλά κυνηγάει το μεγάλο όνειρο με τον Λούκα Μόντριτς!

Έτσι, η Μπάρτσα άρπαξε την ευκαιρία και πάει να αρπάξει τον Χιλιανό από τους Νερατζούρι, που άργησαν να ενεργοποιήσουν τη συμφωνία. Οι Μπλαουγκράνα κινήθηκαν αστραπιαία και πλέον απομένουν λεπτομέρειες για να κάνουν δικό τους τον δυναμικό χαφ.

Δείτε το σχετικό tweet:

⚽📣 Vidal is getting closer to Barcelona! #transfer

— Mario Giunta (@MarioGiunta) August 2, 2018