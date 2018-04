Οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης «χτύπησε» στο μπράτσο τατουάζ με τον Πέρεθ! (pic)

Contaremos conTema_arti una semana a partir del 23 de abril Todos los sabados Tattoos a 30€ Todos los Viernes piercings a 5€ Sesiones LASER a 40€ Si quieres aprender a hacer piercings llamanos Microdermales 40€ www.lamalavidatattoo.com calle donoso Cortés 38 +34 656 435 971 Made in #lamalavidatattoo #madriz #moncloa #chamberi #tatuaje #tatuajes #tatuajemadrid #madridtattoo #tattoomadrid #spaintattoo #tattoospain #realismo #madridmemola #tattoo #Ink #guerreratattoo #tattoomadrid #madridtattoo #flowertattoo #mujertattoo #thespaintattoobible #thebesttattooartists #Skull #skulltattoo #thebestspaintattooartist #madridmemata #demadridalcielo #granvia #puertadelsol #acuarela Tattoo hecho por tema_arti

A post shared by La Mala Vida Tattoo Moncloa (@lamalavida_tattoo) on Mar 28, 2018 at 5:18am PDT