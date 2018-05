Ο Λιονέλ Μέσι πήγε να δει τον μεγάλο γιο του, Τιάγκο, να παίζει μπαλίτσα και επειδή κουράστηκε και δεν έβρισκε που να καθίσει, άραξε στο καροτσάκι bebe του πιο μικρού γιου του, Ματέο. Μάλιστα το διασκέδασε, έβαλε τα γέλια και λογικά θα χρειαστεί και καινούργιο όχημα για τον μπέμπη.

📸 | Messi got tired of standing for so long after watching his son Thiago’s football game, and decided to sit on Mateo’s stroller chair.

— infosmessi (@INFOSMESSl) May 19, 2018