Ο Μέσι έκανε και αυτό το μαγικό (vid)

Η μπάλα κόλλησε στο πόδι του και εκείνος τη χάιδεψε με τρελό τρόπο. Τι και αν δεν μέτρησε αυτό το γκολ του Αργεντινού σούπερ σταρ, ήταν τρελό highlight.

Εχει βγει οφσάιντ, η φάση σταματάει. Η μπάλα όμως αρνείται να φύγει από το πόδι του. Βρίσκεται στη γραμμή του άουτ και το τόπι κολλημένο στο αριστερό μυτάκι του. Το σηκώνει και ακίνητος περνάει λόμπα με τα τέλεια φάλτσα πάνω από τον Ασένσο. Δεν έχει σημασία ότι δεν μετράει, αρκεί που συνέβη…

#messi the best always 😎😎 magic player #BarcaVillarreal pic.twitter.com/gq5hLXPzm8

— Mido_akef (@mido_akef99) May 9, 2018