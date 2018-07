Ο Κόβασιτς είπε στους συμπαίκτες του ότι φεύγει από τη Ρεάλ! (pic)

Την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε ο Ματέο Κόβασιτς, κάτι που κοινοποίησε και στους συμπαίκτες του.

Ο Κροάτης χαφ είναι γνωστό ότι θέλει να παίζει βασικός και κάτι τέτοιο είναι δύσκολο στη Βασίλισσα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έτσι, η έξοδος είναι η μοναδική λύση που βλέπει ο παίκτης.

Παρόλα αυτά, άλλη είναι γνώμη της Ρεάλ! Σύμφωνα με την AS, η ισπανική ομάδα ξεκαθάρισε στον Κόβασιτς ότι τον χρειάζεται και έκλεισε την πόρτα σε πιθανή αποχώρησή του. Ωστόσο, με τον ίδιο να επιθυμεί διακαώς να φύγει, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο μεταγραφής.

Kovacic is forcing his move out of Real Madrid and has communicated to his teammates that he is leaving

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 30, 2018