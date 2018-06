Μέχρι το 2023 στη Μπαρσελόνα ο Ουμτιτί

Στην Μπαρσελόνα είναι το μέλλον του Ουμτιτί. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Καταλανούς, το οποίο έχει ισχύ ως το καλοκαίρι του 2023. Οι Καταλανοί ήρθαν σε συμφωνία μαζί του και έτσι για τα επόμενα πέντε χρόνια οι δυο πλευρές θα πορευτούν μαζί. Το πρωί ο Ουμτιτί πέρασε από τα γραφεία της ομάδας και υπέγραψε και λίγες ώρες μετά ήρθε η ανακοίνωση.

[BREAKING NEWS]

We are delighted to announce @samumtiti has renewed his contract at @FCBarcelona until 2023!

👍 #Umtiti2023 pic.twitter.com/ev2GKDqZOj

— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) June 3, 2018