Η πιο τρελή οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης μένει στις ΗΠΑ, είναι μητέρα δύο παιδιών και δεν μπορεί χωρίς τη «βασίλισσα». Ταξιδεύει όποτε μπορεί στην Μαρδίτη στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για ένα ματς, φοράει συνέχεια τη φανέλα της Ρεάλ και δεν χάνει παιχνίδι, έστω και στην τηλεόραση.

This superfan lives and breathes for Real Madrid 🔥 pic.twitter.com/i0aJYX9rCz

— B/R Football (@brfootball) August 13, 2018