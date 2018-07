Η Μπαρτσελόνα αλλάζει όνομα στο «Καμπ Νου» για πολλά λεφτά! (pic)

Έτομη να προχωήσει σε ένα τεράστιο deal για να βάλει πολλά χρήματα στα ταμεία της είναι η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με πληροφορίες της MARCA.

Η ισπανική εφημερίδα αναφέρει ότι η Μπάρτσα είναι ήδη σε επαφές με εταιρίες από την Αμερική και την Ασία, με θέμα την ονοματοδοσία του γηπέδου της, του Καμπ Νου!

Οι Μπλαουγκράνα είναι πρόθυμοι να αλλάξουν το όνομα της ιστορικής έδρας τους, με αντάλλαγμα ένα «χοντρό» οικονομικό πακέτο. Συγκεκριμένα, η μπαρτσελόνα επιθυεί να αποκομίσει από αυτή την ιστορία ένα ποσό της τάξεως των 300εκ. ευρώ.

Για να συμβεί φυσικά αυτό, πρέπει να αποφασιστεί από κοινού στη συνάντηση του κλαμπ. Επομένως, τίποτα δεν είναι σίγουρο τη δεδομένη χρονική στιγμή, με τη Μπαρτσελόνα πάντως να… ψάχνεται.

