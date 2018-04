Γίνεται… ρέκορντμαν στην Ρεάλ Μαδρίτης ο Σέρχιο Ράμος (pic)

Συμβολική θα είναι η αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Μάλαγα για τον Σέρχιο Ράμος, ο οποίος εφόσον αγωνιστεί θα περάσει στην πρώτη δεκάδα παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές.

O αρχηγός των «μερένχες» συνεχίζει να γράφει ιστορία με την παρουσία του στην ισπανική ομάδα και είναι έτοιμος να συμπληρώσει 387 παρουσίες με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Με τον τρόπο αυτό, θα μπει σε ένα «κλειστό» κλαμπ προσώπων, «πιάνοντας» αρχικά τον Γκούτι στην 10η θέση, με επόμενη στην λίστα τον Μίτσελ.

Αναλυτικά οι πρώτοι δέκα:

📊| Sergio Ramos is to play his 387th match for Real Madrid againts Málaga, which will make the captain enter the club’s top 10 charts. pic.twitter.com/ToIxKIqcfP

— RMNews (@ReaIMadridOnly) April 14, 2018