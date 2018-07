Επόμενος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης Μόντριτς (pic)

Στην… καρδιά των φίλων της Ρεάλ Μαδρίτης είναι πλέον ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος καλείται να μπει στα παπούτσια του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η μεταγραφή του Πορτογάλου σούπερ σταρ στην Γιουβέντους άφησε στους πρωταθλητές Ευρώπης ένα δυσαναπλήρωτο κενό τόσο αγωνιστικά, όσο και σε θέμα marketing. Παράλληλα, η Ρεάλ οφείλει πρέπει να βρει και τον αντικαταστάτη του CR7 στον ρόλο του ηγέτη και του αγαπημένου της εξέδρας.

Αν κρίνουμε πάντως από τις πωλήσεις εμφανίσεων, διάδοχος του Ρονάλντο είναι ο Λούκα Μόντριτς. Ο Κροάτης μέσος, μετά τις εκπληκτικές εμφανίσεις του στην «χρβάτσκα» κέρδισε ακόμα περισσότερους υποστηρικτές και δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι πλέον είναι το νο1 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Luka Modric is reportedly the new 👑 in Madrid pic.twitter.com/RX9x2y2vu4

— B/R Football (@brfootball) July 22, 2018