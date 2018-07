Μπαρτσελόνα εκταμίευσε το ποσό των 31 εκατομμυρίων ευρώ και απέκτησε τον ταλαντούχο μέσο της Γκρέμιο, Αρτούρ ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε μέχρι το καλοκαίρι του 2024, ενώ η ρήτρα του είναι 400 εκατομμύρια ευρώ.

