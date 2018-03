Δεν ξέχασε τον Κρόιφ η Μπαρτσελόνα (pic)

Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την ημέρα που ο Γιόχαν Κρόιφ έφυγε από την ζωή και στην Μπαρτσελόνα δεν μπορούσαν παρά να αποτίσουν τον δικό τους φόρο τιμής.

Ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών ο Ολλανδός υπηρέτησε τους «μπλαουγκράνα» τόσο αγωνιζόμενος όσο και με την ιδιότητα του προπονητή.

Στις 24 Μαρτίου 2016 έφυγε από την ζωή σε ηλικία 69 ετών.

«Δύο χρόνια χωρίς τον Γιόχαν Κρόιφ. Πάντα στη μνήμη μας» ανέφερε η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον «Ιπτάμενο Ολλανδό».

