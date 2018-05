Ανακοινώθηκε στη νέα του ομάδα ο Ινιέστα

Τη νέα σελίδα στην καριέρα του άρχισε να γράφει από σήμερα και επίσημα ο Αντρές Ινιέστα. Ο Ισπανός χαφ, που έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα έπειτα από 22 χρόνια, συμφώνησε με την ιαπωνική, Βίσελ Κόμπε και υπέγραψε το συμβόλαιό του, διάρκειας δύο ετών.

Μάλιστα, το πρωί της Πέμπτης παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα, ενώ σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της ομάδας είναι αντίστοιχα ο πρόεδρος της «Rakuten», που είναι και ο βασικός χορηγός της Μπαρτσελόνα.

«Είχα πολλές προτάσεις, υπήρχαν κι άλλες ομάδες που ενδιαφέρονταν για μένα και έπρεπε να επιλέξω. Η πρόταση που με έπεισε ήταν αυτή της Βίσελ Κόμπε. Το πλάνο που μου παρουσιάστηκε ήταν το πιο ενδιαφέρον. Η Ιαπωνία είναι μια καταπληκτική χώρα. Θα ήθελα να δουλέψω τώρα, αλλά πρώτα έχω το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ισπανός θρύλος, πρώην της Μπάρτσα.

@andresiniesta8 good luck for your new adventure in Japan with @vissel_kobe!

We are sure the fans will enjoy your magic

We will follow you via Barça and @FCBarcelona_JP!

#Infinit8Iniesta pic.twitter.com/ipTzOtS1vA

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 24, 2018