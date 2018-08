Ανακοίνωσε τους αρχηγούς της η Μπαρτσελόνα

Με δύο νέες εισόδους, εκείνες των Ζεράρ Πικέ και Σέρχι Ρομπέρτο, συμπληρώθηκε το «καρέ» των αρχηγών της Μπαρτσελόνα για την νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι αποχωρήσεις των Μασεράνο και Ινιέστα δημιούργησαν κενό… ηγεσίας στους «μπλαουγκράνα» και ο Ερνέστο Βαλβέρδε αποφάσισε να χρίσει αρχηγούς τέσσερις παίκτες, όλους προερχόμενους από την Ακαδημία του συλλόγου και την Μασία.

Συγκεκριμένα, πέρα από τους Μέσι και Μπούσκετς που είναι πρώτοι στην λίστα, τρίτος και τέταρτος αρχηγός θα είναι ο Πικέ και ο Σέρχι Ρομπέρτο αντίστοιχα, με την Μπαρτσελόνα να κάνει πρεμιέρα στο Super Cup με αντίπαλο την Σεβίλλη.

🔵🔴 Four Barça captains for this season: all from La Masia!

1⃣ Messi

2⃣ Sergio

3⃣ @3gerardpique

4⃣ @SergiRoberto10 https://t.co/3ZPXmJr6Ub

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 10, 2018