«Δίνει 44 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Μανωλά»

Το συγκεκριμένο ποσό υπερκαλύπτει την ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιο του Έλληνα διεθνή κεντρικού αμυντικού με τους «Τζιαλορόσι», κάτι που σημαίνει ότι εφόσον το συγκεκριμένο ρεπορτάζ ευσταθεί, οι Κυπελλούχοι Αγγλίας μπορούν να διαπραγματευθούν απευθείας με τον Έλληνα στόπερ και πρώην άσο των Θρασύβουλου, ΑΕΚ, Ολυμπιακού (2012-14), προκειμένου να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο να έχει συμφωνήσει με την Άρσεναλ και να εντάσσεται στους «Κανονιέρηδες» την 1η Ιουλίου, ενδέχεται λοιπόν το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Εθνικής Ελλάδας να κατοικεί στο Λονδίνο την επόμενη σεζόν…

Chelsea have made a €44million bid to sign a Roma star this summer, according to a report…https://t.co/5QpVvmNAKW pic.twitter.com/GHVzXRVh4l

— TEAMtalk (@TEAMtalk) June 16, 2018