Ζημιές στο λεωφορείο της Σίτι! (vid)

Σύμφωνα με το BBC sports, οι οπαδοί της Λίβερπουλ προέβσηαν σε ζημιές στο λεωφορείο της Μάντσεστερ Σίτι κατά την μετάβαση της αποστολής των «Πολιτών» στο Άνφιλντ.

Δείτε τι ανέβασε το BBC sports στο twitter:

The Manchester City team bus was damaged while making its way through those crowds to Anfield.

It’s undriveable.https://t.co/Ta4ZC4Ejrl pic.twitter.com/tMYZQ6DJP6

— BBC Sport (@BBCSport) April 4, 2018