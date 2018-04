To πέναλτι που έστειλε την Ρεάλ στα ημιτελικά! (video)

Δείτε το επίμαχο πέναλτι με το οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης προκρίθηκε στους «4» του Champions League.

Διαβάστε επίσης: Ο Ρονάλντο της «έκλεψε» την δόξα! (video)

Θύελλα αντιδράσεων σήκωσε το πέναλτι που κέρδισε η Ρεάλ στο 93΄ και με την εύστοχη εκτέλεση του Ρονάλντο, η Βασίλισσα προκρίθηκε στα ημιτελικά του Champions League παρά την ήττα της με 1-3 από τη Γιουβέντους.

Διαβάστε επίσης: Ένα… σπρώξιμο πριν από το ΕΠΟΣ η Γιούβε (video)

Στην επίμαχη φάση ο Λούκας Βάθκεθ έπεσε μέσα στην περιοχή της Γιουβέντους από την επαφή με τον Μπενάτια, με τους παίκτες της Γιούβε να γίνονται έξαλλοι με την απόφαση.

Δείτε τη φάση:

REAL MADRID AWARDED THE MOST CONTROVERCIAL PENALTY OF THE SEASON!!!!#Juventus #UCL #RealMadridJuventus #RealJuventus pic.twitter.com/Mz0VNRHMh5

— QUALITY (@Quality_HReel) April 11, 2018