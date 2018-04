To πέναλτι που έστειλε τη Ρεάλ στους «4» (video)

Θύελλα αντιδράσεων σήκωσε το πέναλτι που κέρδισε η Ρεάλ στο 93΄και με την εύστοχη εκτέλεση του Ρονάλντο, η Βασίλισσα προκρίθηκε στα ημιτελικά του Champions League παρά την ήττα της με 1-3 από τη Γιουβέντους.

Στην επίμαχη φάση ο Λούκας Βάθκεθ έπεσε μέσα στην περιοχή της Γιουβέντους από την επαφή με τον Μπενάτια, με τους παίκτες της Γιούβε να γίνονται έξαλλοι με την απόφαση.

REAL MADRID AWARDED THE MOST CONTROVERCIAL PENALTY OF THE SEASON!!!!#Juventus #UCL #RealMadridJuventus #RealJuventus pic.twitter.com/Mz0VNRHMh5

