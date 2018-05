Το μήνυμα του Σαλάχ σε υποστηρικτές Λίβερπουλ και Αιγύπτου

Ο μεγάλος άτυχος του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ, Μοχάμεντ Σαλάχ, έστειλε το μήνυμά του εν όψει του Μουντιάλ.

Ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ, μετά τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης, μέσο του λογαριασμού του στο twitter έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας για τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ της Ρωσίας.

«Ήταν μια δύσκολη νύχτα αλλά είμαι μαχητής. Παρά τις προβλέψεις, είμαι αισιόδοξος πως θα είμαι στην Ρωσία για να σας κάνω όλους περήφανους. Η αγάπη και η υποστήριξή σας θα μου δώσει τη δύναμη που χρειάζομαι».

It was a very tough night, but I’m a fighter. Despite the odds, I’m confident that I’ll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 27, 2018