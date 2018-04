Το μήνυμα αγάπης της Ρόμα στον παλιόφιλο Σαλάχ (video)

Μέσω social media η Ρόμα υποδέχτηκε την κλήρωση των ημιτελικών του Champions League που θα τη φέρει αντιμέτωπη με τον Μοχάμεντ Σαλάχ που μετακόμισε πέρσι από τη Ρώμη στο Λίβερπουλ.

Συγκεκριμένα η Ρόμα αναφέρε: «Θα είμαστε αντίπαλοι για 180 λεπτά, αλλά ό,τι και αν συμβεί, θα είμαστε φίλοι για μια ζωή. Ανυπομονούμε να σε ξαναδούμε».

We’ll be opponents for 180 minutes, but whatever happens we’ll remain friends for life. Looking forward to seeing you again, @22mosalah! 👋#ASRoma #UCL #RomaLiverpool pic.twitter.com/eo0Rm4VWW9

