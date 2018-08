Αρκετές μέρες οι υπεύθυνοι του παιχνιδιού είχαν προαναγγείλει το «End of an Era» και σήμερα με ένα εντυπωσιακό βίντεο, αποκαλύφθηκε η πρώτη αλλαγή στο καινούργιο Football Manager, που κυκλοφορεί στις 2 Νοεμβρίου.

Welcome to the job 🤝Your season starts November 2nd.

This is #FM19 pic.twitter.com/VUu8xJS6B6

— Football Manager (@FootballManager) August 6, 2018