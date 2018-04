Συγκλονιστικό standing ovation για τον Μπουφόν απ’ τους φίλους της Ρεάλ (vid)

O θρύλος της Γιουβέντους, Τζανλουίτζι Μπουφόν γνώρισε μία ανεπανάληπτη αποθέωση απ’ τους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης κατά την έξοδό του απ’ τον αγωνιστικό χώρο, μετά την αποβολή του.

Η Γιουβέντους άγγιξε το θαύμα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού προηγήθηκε 3-0 μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», αλλά η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων χάρισε την πρόκριση στους «μερένγκες».

Ένα πέναλτι που προκάλεσε αντιδράσεις και είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του Τζανλουίτζι Μπουφόν, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε σε έντονο ύφος προς τον Μάικλ Όλιβερ.

Διαβάστε επίσης: Ο Ράμος έκανε… γκάφα και κινδυνεύει να χάσει τον ημιτελικό! (pic)

Παρ’ όλα αυτά, ο θρύλος της «Γιούβε» έζησε μία ανεπανάληπτη στιγμή, αφού κατά την έξοδό του απ’ τον αγωνιστικό χώρο, κι ενώ βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση, γνώρισε την αποθέωση απ’ τους φίλους της Ρεάλ, οι οποίοι σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν θερμά.

The Bernabeu giving Buffon a standing ovation following his sending off… 👏

[🎥@VixLouis] pic.twitter.com/qV96DvcUuF

— COPA90 (@COPA90) April 11, 2018