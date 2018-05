«Σεισμός» στην Μαδρίτη για τους πρωταθλητές Ευρώπης (pics, vids)

Για τρίτη συνεχόμενη φορά η Ρεάλ Μαδρίτης του Ζινεντίν Ζιντάν, έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης και στη φιέστα που έγινε σήμερα στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, έγινε… χαμός για το 13ο Champions League των «Μερένχες».

Accidentally ran into a celebration in Madrid. They were very excited about REAL MADRID 😀👍 pic.twitter.com/EejZRc79ZV

— Patrick (@sdusn06) May 27, 2018