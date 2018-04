Σαλάχ: «Θα μιλάμε μια εβδομάδα για το γκολ του Μανωλά»

ROBA DA MATTI… WE MADE THE IMPOSSIBLE POSSIBLE…. EMOZIONE INCREDIBILE… FORZA WHO? FORZA WHAT? FORZA ROMAAAAAAA 💛❤💛❤💛❤🙄😍

A post shared by Radja Nainggolan (@radjanainggolan.4) on Apr 10, 2018 at 4:17pm PDT