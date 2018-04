Ρόμα σε ρόλο… Beatles! (pic)

Με έναν ιδιαίτερα ευφυή τρόπο υποδέχεται τον πρώτο ημιτελικό του Champions League ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Ρόμα η ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport η οποία χρησιμοποιεί τους Beatles για να δώσει κίνητρο στους «τζαλορόσι».

Ένα βήμα πριν τον μεγάλο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης δύο αουτσάιντερ του θεσμού, οι Λίβερπουλ και Ρόμα διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους (21:45) στο «Άνφιλντ» με στόχο το θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στο «Ολίμπικο» της Ρώμης.

H ιταλική ομάδα χρειάζεται γκολ σε αγγλικό έδαφος για να έχει αυξημένες ελπίδες πρόκρισης και η Gazzetta dello Sport ορμώμενη από το πασίγνωστο μουσικό συγκρότημα των Beatles που ξεκίνησε την πορεία του το 1960 από το Λίβερπουλ έστειλε… μήνυμα.

Ρατζά Ναϊνγκολάν, Ντανιέλε ντε Ρόσι, Εουσέμπιο ντι Φραντσέσκο και Έντιν Τζέκο αναλαμβάνουν όργανα και μικρόφωνο καθώς «Roma, All You Need is Gol» σε παράφραση του γνωστού τραγουδιού «All You Need Is Love».