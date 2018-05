Ο Kλοπ τραγουδούσε τα ξημερώματα για τη γ@μημένη τύχη της Ρεάλ (vid)

Απτόητος παρέμεινε ο Γιούργκεν Κλοπ από την ήττα της Λίβερπουλ στον τελικό του Champions League.

Παρά τη στενοχώρια για την απώλεια του Champions League, ο Γερμανός τεχνικός δεν απογοητεύτηκε.

Στις έξι τα ξημερώματα λοιπόν εμφανίστηκε με τον συνεργάτη του Πέτερ Κράβιτς, τον Γερμανό τραγουδιστή Καμπίνο και τον συμπατριώτη του δημοσιογράφο Γιοχάνες Βέρνερ να τραγουδούν σύνθημα για τους «κόκκινους», που έλεγε:

«Είδαμε το Κύπελλο Πρωταθλητριών, η Ρεάλ είχε όλη την γ…νη τύχη, θα συνεχίσουμε να είμαστε cool και θα το φέρουμε πίσω στο Λίβερπουλ»!

