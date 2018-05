Λίβερπουλ : «Έχουμε κατακτήσει όλη την Ευρώπη» (vid)

Οι «κόκκινοι» έχουν αναδειχθεί πέντε φορές πρωταθλητές Ευρώπης και ελπίζουν ότι το βράδυ του Σαββάτου θα βρεθούν και πάλι στην κορυφή.

«Έχουμε κατακτήσει όλη την Ευρώπη» είναι το μήνυμα της Λίβερπουλ, που μέσω ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θυμίζει τους πέντε προηγούμενους τελικούς που κατάφερε να νικήσει.

Δείτε το:

We’ve conquered all of Europe. The glory of our five European Cup wins in one unique fast-paced journey across the continent…#AllezAllezAllez pic.twitter.com/z47wCsS8ZF

— Liverpool FC (@LFC) May 24, 2018