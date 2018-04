«Καυτή» Ιταλίδα παρουσιάστρια πανηγυρίζει με φανέλα του Μανωλά (pics)

Questa può sembrare una delle tante foto di culo che riempiono i social. Non a caso sono in cucina, di spalle, che non mi guardo allo specchio direttamente,con lo scolapasta in una mano e l’ iPhone nell’altra. In questo periodo della mia vita, questo scatto racchiude tutto quello che sono,ero e sarò : una madre, una ex-compagna,una casalinga, una lavoratrice, un po’ zoccola in casa quando serve ,ma prima di tutto una Donna. Quella Donna che forse avevo dimenticato di essere. A cui non davo più il giusto valore e che qualcuno negli anni alla fine ha sottovalutato e trascurato ed infine perso. Siate Donne prima di qualsiasi altra cosa e siate fiere di quello che siete e rappresentate.. E voi uomini guardateci e vogliateci con passione, anche se siamo stanche e disordinate. Riconoscetevi ogni giorno come fosse sempre il primo giorno. Oltre le apparenze. #nohashtagrequired

A post shared by Roberta Pedrelli💋 (@robertapedrelli) on Feb 4, 2018 at 2:38pm PST