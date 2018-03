Καταγγελίες-σοκ για ξύλο ακόμα και σε παιδιά στο «Καμπ Νου»! (pics, vids)

Oπαδοί της Τσέλσι καταγγέλουν ότι χτυπήθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και ανθρώπους εταιρείας σεκιούριτι κατά την είσοδο, αλλά και την αποχώρησή τους από το «Καμπ Νου» το βράδυ της Τετάρτης. Σύμφωνα, μάλιστα, με τις καταγγελίες τους ξυλοκοπήθηκαν ακόμα και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, αλλά και παιδιά!

Διαβάστε επίσης: Τα… έδειξε στον κόσμο της Μπαρτσελόνα ο Μοράτα (video)

Τις τελευταίες ώρες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φωτογραφίες και βίντεο από όσα συνέβησαν στο «Καμπ Νου» εκτός του αγωνιστικού χώρου. «Μου πέταξαν σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο χωρίς λόγο», έγραψε ένας οπαδός της Τσέλσι συα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με άλλους να ισχυρίζονται ότι ηλικιωμένοι και παιδιά χτυπήθηκαν με γκλοπ και κλωτσιές τόσο από τις αστυνομικές δυνάμεις όσο και από τους υπεύθυνους ασφαλείας του γηπέδου.

Διαβάστε επίσης: Τα 100 γκολ του Μέσι στο Τσάμπιονς Λιγκ (video)

Με τοποθέτησή της η Τσέλσι ζήτησε από τους οπαδούς που ήταν παρόντες στα γεγονότα να επικοινωνήσουν με το σύλλογο, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες.

This was after the game. Unprovoked. ‘Security’ couldn’t wait to get their batons out. Disgraceful! #CFC #SSN #BARCHE pic.twitter.com/sLtIJynDik

Was bad going out aswell ! Security were awful before, during and after the game !!! pic.twitter.com/zyQTPrHj1F

— Dan #10 ⚽ (@DanielCFC92) March 14, 2018