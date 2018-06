Φιρμίνο :«Ηλίθιο αυτό που είπε ο Ράμος» (vid)

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Λίβερπουλ, Ρομπέρτο Φιρμίνο, χαρακτήρισε «ηλίθια» την τοποθέτηση του Σέρχιο Ράμος σχετικά με τη διαφαινόμενη διάσειση του Λορίς Κάριους και τον τραυματισμό του Μοχάμεντ Σαλάχ στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ.

«Προτιμώ να μη σχολιάσω. Εντάξει, είναι πρωταθλητής, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ ηλίθιο εκ μέρους του αυτό που είπε. Αλλά έτσι είναι. Όλα καλά», ήταν το σχόλιο του 26χρονου σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, τη στιγμή που ο ίδιος έχει ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ.

Roberto Firmino on Sergio Ramos’ comments on Mohamed Salah and Loris Karius: I prefer not to talk about it…

Also Firmino: Ramos is an idiot 😂 pic.twitter.com/KyQycAgb1i

— Goal (@goal) June 6, 2018