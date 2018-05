Οι υποστηρικτές των «Κανονιέρηδων» δεν είδαν με καθόλου καλό μάτι την ενέργεια αυτή του 26χρονου πρώην άσου των Μπόλτον, Μπόρνμουθ (2016-17), καθώς το τρέχον συμβόλαιό του με τον σύλλογο του Λονδίνου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2018 και τον κατηγόρησαν ότι επιχειρεί να… ανοίξει πόρτες προς «Άνφιλντ» μεριά…

What a day of football, have to back the english team! Good luck @JamesMilner @JHenderson 👊🏻⚽

— Jack Wilshere (@JackWilshere) May 26, 2018