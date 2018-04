Χτύπησαν οπαδό της Liverpool στην κερκίδα της City (βίντεο)

Οι οπαδοί των Reds δεν ήθελαν με τίποτα να χάσουν τον επαναληπτικό με τη City στο Etihad με αποτέλεσμα αυτοί που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο στις κερκίδες των φιλοξενούμενων να αγοράσουν εισιτήρια για τις κερκίδες των γηπεδούχων. Κάποιος όμως δεν αρκέστηκε να παρακολουθήσει απλώς την αγαπημένη του ομάδα αλλά πανηγύρισε και το γκολ της πρόκρισης με αποτέλεσμα να δεχθεί επίθεση από οπαδούς της City.

Το τραγικό στην όλη υπόθεση είναι ότι το περιστατικό συνέβη στην οικογενειακή κερκίδα του σταδίου.

this is what happens when ur a liverpool fan in the city family stand and u cheer when u score 🙈😂😂 what have I just witnessed @ManCity #mcfc #liverpool pic.twitter.com/GSD155RK7e

