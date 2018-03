Άγγλος παίκτης στην Μπάρσα… 29χρόνια μετά! (pics)

Στο άτυπο Σούπερ Καπ Καταλονίας κόντρα στην Εσπανιόλ (19.45), ο Μάρκους ΜακΓκουέιν θα γίνει ο δεύτερος Άγγλος που θα φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα!

Ο πρώτος δεν είναι άλλος από τον μεγάλο Γκάρι Λίνεκερ, με τον παλαίμαχο διεθνή στράικερ (στέλεχος των Καταλανών από το 1986 έως το 1989) να εύχεται ό,τι καλύτερο στον 19χρονο συμπατριώτη του και πρώην άσο της Άρσεναλ ενόψει του ντεμπούτου του με την Μπαρτσελόνα στην αποψινή αναμέτρηση με την Εσπανιόλ, μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Twitter.

Wish him every success. 👍🏻 https://t.co/yDgXcddTmt

— Gary Lineker (@GaryLineker) March 7, 2018