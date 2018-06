Συνεχίζει να… τρελαίνει κόσμο ο 13χρονος Μουκοκό της Ντόρτμουντ! Ο πολλά υποσχόμενος «άσσος» σημείωσε ένα καταπληκτικό τέρμα σε αγώνα της Κ17 των Βεστφαλών απέναντι στην Λεβερκούζεν, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Δείτε εδω το υπέροχο γκολ του Μουκοκό:

23 years old, sorry 13 years old Youssofa Moukoko scored this wonderful goal against Leverkusen in U17 championship pic.twitter.com/XGJUuIoOEx

— Troll Football Media (@Troll__Footbal) June 6, 2018