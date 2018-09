Σοκ στην Μπάγερν με Τολισό

Παγωμάρα επικρατεί στην Μπάγερν Μονάχου, μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του χαφ Κορεντίν Τολισό, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστών και θα απουσιάσει για αρκετούς μήνες από τις υποχρεώσεις των Βαυαρών.

Ο 24χρονος ξεκίνησε βασικός στο σημερινό παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Λεβερκούζεν και μάλιστα σκόραρε στο 10ο λεπτό ισοφαρίζοντας σε 1-1, όμως αποχώρησε τραυματίας από το γήπεδο στο 42’.

Το πρόβλημα που αποκόμισε, σημαίνει ότι θα τον αφήσει εκτός των αγώνων με την ΑΕΚ για τους ομίλους του Champions League. Νοκ άουτ για αρκετές εβδομάδες τέθηκε και ο μπακ Ραφίνια, που επίσης αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση με τις «ασπιρίνες».

Unfortunately, we can confirm that @CorentinTolisso has suffered an ACL tear and is set for several months out 😢@R13_official also suffered ankle ligament damage and is out for a number of weeks 😕

Get well soon, guys! 🙏 #MiaSanMia pic.twitter.com/8J6z7QvTXB

— FC Bayern English (@FCBayernEN) September 15, 2018