Ζλάταν: «Θέλω περισσότερους haters» (vid)

Ο Ζλάταν ήταν ξεκάθαρος, εξηγώντας τον λόγο που θέλει όλο και περισσότερους haters. Σε συνέντευξή του στο ESPN ανέφερε σε σχετική ερώτηση που του έγινε:

«Αν με θέλετε να είμαι το κακό παιδί, θα είμαι το κακό παιδί. Αν με θέλετε το καλό παιδί, θα είμαι το καλό. Δεν έχω πρόβλημα να είμαι και τα δύο. Κάποιες φορές είναι καλύτερο να είσαι το κακό παιδί γιατί τότε καταλαβαίνεις τι πιστεύει ο άλλος για σένα. Όταν λένε ότι σε συμπαθούν δεν ξέρεις αν το εννοούν. Όταν λένε όμως ότι σε μισούν, τότε πραγματικά σε μισούν. Τους haters μου τους κάνω οπαδούς. Συνεπώς θέλω περισσότερους haters».

