Το γήπεδο του Άγιαξ έγινε «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα»

Η έδρα του Άγιαξ μετονομάζεται σε «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» από την Τετάρτη, στη μνήμη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής μορφής στην ιστορία του συλλόγου.

μετονομασία που αποφασίστηκε για το γήπεδο του Άγιαξ προ μηνών έγινε πραγματικότητα. Πλέον, η έδρα του “Αίαντα” θα φέρει το όνομα της πιο εμβληματικής μορφής στην ιστορία του συλλόγου, του Γιόχαν Κρόιφ.

Η απόφαση είχε ληφθεί λίγο έναν χρόνο μετά από τον θάνατο του “ιπτάμενου Ολλανδού”, τον περασμένο Μάρτιο. Οι άνθρωποι του συλλόγου και η δημοτική αρχή κατέληξαν στην απόφαση της μετονομασίας της “Άμστερνταμ Αρένα” σε “Γιόχαν Κρόιφ Αρένα”.

Η είδηση ανακοινώθηκε από τον επίσημο λογαριασμό στο twitter του Κρόιφ, που το διαχειρίζονται άνθρωποί του.

Today Amsterdam ArenA, home of AFC Ajax, officially becomes Johan Cruyff ArenA. We are happy to present the new logo! #CruyffLegacy #JohanCruijffArenA pic.twitter.com/oyetootyDL

— Johan Cruyff (@JohanCruyff) April 25, 2018