Ο τερματοφύλακας της Ζελιέζνιτσαρ σκόραρε απίθανο γκολ στο 93’, ισοφαρίζοντας για την ομάδα του.Η Ζελιέζνιτσαρ υποδέχθηκε την Σιρόκι και σώθηκε από ένα απίθανο γκολ του τερματοφύλακα Κιοσέβσκι από τα 60 μέτρα στο 93’ για το τελικό 1-1!

FK Zeljeznicar goalkeeper (!!)Vedran Kjosevski scored in the ‘93rd minute. A very important point for @fkzeljeznicar in the title race.pic.twitter.com/b8P3OnROk2

— BiHfootball (@BiHFootball) April 7, 2018