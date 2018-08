Πρόστιμο στον Ιμπραΐμοβιτς για το… χαστούκι σε αντίπαλο (video)

Με πρόστιμο θα τιμωρηθεί ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς για την αντιαθλητική του ενέργεια, στο ντέρμπι του Λος Άντζελες, που έγινε το περασμένο Σάββατο.

Στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση μέσα στην αντίπαλη περιοχή, ο Σουηδός επιθετικός των Γκάλαξι έβαλε το χέρι στο πρόσωπο του μέσου της FC, Εντουαρντ Ατίστα, με τη φάση να καταγράφεται από τις τηλεοπτικές κάμερες.

Όπως ανακοινώθηκε από την πειθαρχική επιτροπή του MLS, πρόκειται για παράβαση των κανονισμών που διέπουν την διοργάνωση και το πρόστιμο είναι αναπόφευκτο για τον Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος δεν γνωρίζει ακόμα το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει.

Δείτε τι συνέβη:

Not too sure about the rules @MLS but I guess slapping other players is ok these days #mls #LAvLAFC https://t.co/exIzahgKBV

— Lee Nguyen (@LeeNguyen24) August 25, 2018