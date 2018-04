Παλικάρι ο Έντουαρντς, νίκησε τον καρκίνο! (pic)

Έδωσε τη μάχη του με την αρρώστια τους τελευταίους τρεις μήνες, αλλά πλέον είναι νικητής και το ανακοίνωσε! Ο Ράιαν Έντουαρντς, που αγωνίζεται στην Πλίμουθ, είναι ξανά, απόλυτα υγιής, έπειτα από την περιπέτεια που πέρασε…

Ο 24χρονος αμυντικός, γνωστοποίησε τα χαρμόσυνα νέα μέσω twitter και θέλησε να στείλει όση δύναμη τον διακατέσει, σε όσους δίνουν τη δική τους «μάχη» απέναντι στον καρκίνο. Έχοντας διαγνωστεί με όγκο στους όρχεις, τον περασμένο Ιανουάριο, ο Έντουαρντς έδειξε ότι είναι παλικάρι και τρεις μήνες μετά, είναι ξανά δυνατός και υγιέστατος!

«Πέρασαν μερικοί πολύ δύσκολοι μήνες, αλλά είχα πει ότι θα νικήσω και το έκανα! Μπορεί η αρρώστια να μας χτυπάει και να μας ρίχνει κάτω, αλλά δεν μπορεί να μας κρατήσει στο έδαφος! Ευχαριστώ άπαντες για τη στήριξή τους στις δύσκολες μέρες που πέρασα…» έγραψε ο ποδοσφαιριστής στα social media.

When you get the green light and given the all clear ✅😎 Long hard few months but I said we’d beat it and we have!💪🏻 it may be able to knock us down but it definitely can’t keep us down!!! Thanks everyone for the support all the way through this dark time! pic.twitter.com/ND0wx8kuBW

— Ryan Edwards (@RyanEdwards_5) April 10, 2018