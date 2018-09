«Όργια» από Σοάρες: Γκολ με φάουλ, πέναλτι αλά Πανένκα, ασίστ με ραμπόνα (vid)

Απίστευτα πράγματα από τον Ουρουγουανό φορ της Μπαρσελόνα, Λουίς Σουάρες στην που είχε… ορέξεις στο φιλικό παιχνίδι με τους Μεξικανούς που διεξήχθη στο Χιούστον των ΗΠΑ.

Αρχικά σκόραρε με πανέμορφη εκτέλεση φάουλ, έπειτα πέτυχε και δεύτερο γκολ εκτελώντας από την άσπρη βούλα αλά Πανένκα, ενώ κρατούσε κι άλλο καλό για το τέλος, αφού «σέρβιρε» γκολ με ραμπόνα στον Περέιρο!

Luis Suárez put on an incredible show in #MEXURU tonight.

🔥 #Golazo on a free kick

🔥 #Panenka penalty

🔥 #Rabona assist

Three moments of spectacular individual brilliance, leading #Uruguay to 4-1 win over #Mexico. Amazing to watch!#Partidazo #ElPistolero #Barça 🇺🇾👏👏👏 pic.twitter.com/uo1ONcxmEt

