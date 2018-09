Ο Θεός των γκολ Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (pic+vid)

Τα 500 γκολ καριέρας με ένα (ακόμα) εντυπωσιακό τέρμα συμπλήρωσε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ο οποίος αυτοχαρακτηρίστηκε… θεός μέσα από τα social media.

Σουηδός σούπερ σταρ σκόραρε με εναέριο βολέ για λογαριασμό των Λος Άντζελες Γκάλαξι, έφτασε στον ιστορικό αριθμό των 500 γκολ στην σπουδαία ποδοσφαιρική του καριέρα και με ανάρτησή του στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram χαρακτήρισε τον εαυτό του Θεό, με τους κεραυνούς, τα φτερά και μία μπάλα-σφυρί να δημιουργούν εντυπωσιακό σκηνικό.

Δείτε την ανάρτηση και το γκολ του Ίμπρα:

Leave it to Zlatan to make his 500th goal a flashy one. pic.twitter.com/eJXto4JqNI

— ESPN FC (@ESPNFC) September 16, 2018