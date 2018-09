Μπορεί και χωρίς τον Κριστιάνο (vid)

Ένας εκ των… μάστερ του «ξέρω να παίρνω ένα αποτέλεσμα» ναι, ναι ο γνωστός μας Φερνάντο Σάντος δεν πτοήθηκε από την απουσία του μεγάλου Κριστιάνο Ρονάλντο. Η Πορτογαλία του, πήρε σπουδαία νίκη κόντρα στην Ιταλία χάρη στο γκολ του Αντρέ Σίλβα (49′) και τέθηκε επικεφαλής του 3ου ομίλου της League A!

Οι Ίβηρες ήταν ανώτεροι. Οι Ιταλοί του Ρομπέρτο Μαντσίνι απογοήτευσαν ξανά. Μοναδικός διασωθείς ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα που με τις επεμβάσεις του κράτησε το σκορ σε χαμηλά επίπεδα. Η Σκουάντρα Ατζούρα ήταν ωσεί παρών στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έδειξε ικανή να διεκδικήσει τη νίκη και το γεγονός ότι δεν δέχθηκε περισσότερα τέρματα οφείλεται κυρίως στην αστοχία των γηπεδούχων.

Πιο αναλυτικά, λίγο πριν την συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου, ο Μπερνάντο Σίλβα σούταρε σε κενή εστία, με τον Ρομανιόλι να επεμβαίνει σωτήρια πάνω στη γραμμή. Στο 32′ ο Ρουί έκανε το γύρισμα στην περιοχή, η μπάλα χτύπησε στον Κριστάντε και ύστερα στο δοκάρι της εστίας του Ντοναρούμα. Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι βρήκαν επιτέλους στόχο, με τον Αντρέ Σίλβα να πλασάρει εξαιρετικά, εκμεταλλευόμενος την ωραία ατομική ενέργεια του Μπρούμα.

Στο 54′ ο Ντοναρούμα φώναξε «παρών» σε εντυπωσιακό μακρινό σουτ του Μπερνάρντο Σίλβα και στη συνέχεια οι παίκτες του Σάντος απόλυτα συγκεντρωμένοι, διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους, απειλώντας κυρίως μέσω αντεπιθέσεων. Το τελικό 1-0 ήταν ακριβώς ότι χρειάζονταν για να τεθούν επικεφαλής του τρίτου ομίλου (Πορτογαλία, Πολωνία, Ιταλία) της League A.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Πορτογαλία: Ρουί Πατρίσιο, Κανσέλο, Πέπε, Ρούμπεν Ντίας, Μάριο Ρουί , Γουίλιαμ Καρβάλιο (86’ Σέρτζιο Ολιβέιρα), Πίτσι (74’ Ρενάτο Σάντσες), Ρούμπεν Νέβες, Μπερνάρντο Σίλβα, Μπρούμα (77’ Ζέλσον Μαρτίνς), Αντρέ Σίλβα.

Ιταλία: Ντοναρούμα , Λάτζαρι, Καλντάρα, Ρομανιόλι, Κρίσιτο (74’ Παλμιέρι), Κιέζα, Κριστάντε (79’ Μπελότι), Ζορζίνιο, Μποναβεντούρα, Τζάτζα, Ιμόμπιλε (59’ Μπεράρντι).

#Portugal take the 1-0 lead, and you just knew André Silva would be the only to score against #Italy! Good finish, after great work by Bruma.#PORITA #NationsLeague #TudoPorPortugal 🇵🇹 pic.twitter.com/vfFqGvWW9a

— #ThankYouDeuce (@JogaBonito_USA) September 10, 2018